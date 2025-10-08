На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украине могут передать ракеты Tomahawk без права на их применение

The Telegraph: Киев может получить ракеты Tomahawk без права на их применение
Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять несколько месяцев, причем Вашингтон может не разрешить их боевое применение. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, даже если ракеты будут поставлены, они могут никогда не покинуть свои пусковые установки, но это не означает, что они не окажут влияния на Москву.

По информации газеты, Вашингтон может передать Киеву эти ракеты без разрешения на их использование, чтобы оказать давление на Россию в вопросах переговоров по Украине.

Последние заявления Дональда Трампа о возможной передаче Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера «непрозрачной манере». Представитель Белого дома на запрос издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента.

7 октября военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

Ранее в Совфеде раскрыли, чем обернется передача Tomahawk ВСУ.

Новости Украины
