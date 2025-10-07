Корабли ВМФ России применили ракеты «Калибр» в рамках учений

Корабли Балтийского флота уничтожили мишени, используя ракетные пуски комплексами «Калибр» в рамках учений. Об этом сообщило Минобороны России.

«Ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Ставрополь» и «Зеленый Дол» выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все цели были поражены, соответственно условный противник уничтожен.

Недавно в состав Военно-морского флота России вошли сразу три новых боевых корабля — патрульный «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун». Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева

Все три корабля построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и прошли необходимые испытания. Проектирование велось ведущими конструкторскими бюро: «Северным ПКБ», «Зеленодольским ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».

Ранее подлодки ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместное патрулирование.