На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Корабли ВМФ России применили ракеты «Калибр» в рамках учений

Корабли Балтфлота уничтожили мишени ракетами «Калибр» в рамках учений
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Корабли Балтийского флота уничтожили мишени, используя ракетные пуски комплексами «Калибр» в рамках учений. Об этом сообщило Минобороны России.

«Ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Ставрополь» и «Зеленый Дол» выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все цели были поражены, соответственно условный противник уничтожен.

Недавно в состав Военно-морского флота России вошли сразу три новых боевых корабля — патрульный «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун». Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева

Все три корабля построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и прошли необходимые испытания. Проектирование велось ведущими конструкторскими бюро: «Северным ПКБ», «Зеленодольским ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».

Ранее подлодки ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместное патрулирование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами