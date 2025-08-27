На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подлодки ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместное патрулирование

Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование в АТР
close
Олег Кулешов/РИА «Новости»

Дизель-электрические подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) КНР впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В заявлении говорится, что подводное патрулирование стартовало в начале августа 2025 года. Субмарины отправились в плавание после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025», которые прошли в акватории Японского моря.

«Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» <...> и подводная лодка ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая — «Газета.Ru») вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях», — рассказали в пресс-службе.

6 августа КНР направила новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами на боевое патрулирование. По данным издания Military Watch Magazine, субмарина вышла с военно-морской базы Лунпо, которая является хорошо укрепленным подземным объектом на острове Хайнань.

В публикации уточнялось, что подлодка оснащена баллистическими ракетами проекта 094. При этом один из членов экипажа заявил о готовности «без колебаний» запустить ядерные ракеты, если поступит соответствующий приказ.

Ранее на главную базу подводных сил Северного флота РФ прибыла новейшая российская подлодка «Князь Пожарский».

