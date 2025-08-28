Три новых боевых корабля вошли в состав российского флота

В состав Военно-морского флота России вошли сразу три новых боевых корабля — патрульный «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Из Главного Адмиралтейства в Петербурге он в режиме видеосвязи отдал команду на подъем Андреевских флагов.

Флаг был поднят в Балтийске на «Викторе Великом» и «Ставрополе», а также в Махачкале — на «Тайфуне». Адмирал подчеркнул, что этот момент символизирует готовность экипажей служить Родине и выполнять поставленные задачи.

После церемонии доклады о вводе кораблей в состав флота представили командующие Балтийским флотом и Каспийской флотилией.

Все три корабля построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и прошли необходимые испытания. Проектирование велось ведущими конструкторскими бюро: «Северным ПКБ», «Зеленодольским ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».

Ранее корабли России и Китая начали патрулирование в АТР.