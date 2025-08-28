На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три новых боевых корабля вошли в состав российского флота

Минобороны: «Виктор Великий», «Ставрополь» и «Тайфун» вошли в состав ВМФ России
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В состав Военно-морского флота России вошли сразу три новых боевых корабля — патрульный «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Из Главного Адмиралтейства в Петербурге он в режиме видеосвязи отдал команду на подъем Андреевских флагов.

Флаг был поднят в Балтийске на «Викторе Великом» и «Ставрополе», а также в Махачкале — на «Тайфуне». Адмирал подчеркнул, что этот момент символизирует готовность экипажей служить Родине и выполнять поставленные задачи.

После церемонии доклады о вводе кораблей в состав флота представили командующие Балтийским флотом и Каспийской флотилией.

Все три корабля построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и прошли необходимые испытания. Проектирование велось ведущими конструкторскими бюро: «Северным ПКБ», «Зеленодольским ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».

Ранее корабли России и Китая начали патрулирование в АТР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами