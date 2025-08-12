Курды привели в боевую готовность свои формирования на северо-востоке Сирии

Командование курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) привело в полную боевую готовность все свои вооруженные формирования и отряды службы внутренней безопасности «Асаиш», находящиеся в северо-восточном городе Ракка. Об этом сообщает Shafaq News.

СДС обвинили власти в Дамаске в направленных против курдского ополчения провокациях и неоднократных нарушениях режима прекращения огня. Они призвали правительство Сирии не допускать срыва достигнутых между ними соглашений и договоренностей, пригрозив, в противном случае, принять ответные меры для законной самообороны.

Командования СДС заявило, что правительственные силы безопасности практически непрерывно запускают дроны над районами Алеппо, в которых проживают курды, тем самым, нарушая режим прекращения огня.

19 мая сообщалось, что курдские отряды СДС вступили в бой с сирийской армией под командованием новой власти в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо.

Ранее Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению.