Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Работа ПВО велась в период с 20:40 до 23:00 мск. Четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, два — над Брянской, один — над Белгородской и еще один — над Крымом.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США. В Минобороны уточнили, что с начала боевых действий ВСУ потеряли 88 529 дронов.

До этого военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку украинских БПЛА на Россию, которая произошла в ночь на 6 октября, с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Он обратил внимание, что обычно российские регионы подвергаются подобным атакам в преддверии каких-то политических событий, в которых участвует президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее на Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники ВСУ.