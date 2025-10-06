Политолог назвал возможную причину налета 251 украинского БПЛА на РФ

Военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на РФ, которая произошла в ночь на 6 октября, с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Эксперт прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами Life.ru.

Он обратил внимание, что обычно российские регионы подвергаются подобным атакам в преддверии каких-то политических событий, в которых участвует глава Украины Владимир Зеленский. Речь идет о мероприятиях, на которых украинскому лидеру выпадает шанс попросить у стран Запада больше денег или убедить их, что с поддержкой Киев способен одержать победу в конфликте с Москвой.

«Или же второе — это связано со срывом каких-то мирных урегулирований», — добавил Кошкин.

По его мнению, ночной налет БПЛА на регионы РФ приурочен к заседанию Нобелевского комитета, которое состоится 10 октября. Ожидается, что участники встречи рассмотрят кандидатуру президента США Дональда Трампа на присуждение ему премии мира.

«Не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», — отметил политолог.

Утром 6 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 251 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря, еще пять — над акваторией Азовского моря. В Крыму перехватили 40 летательных аппаратов, в Курской области — 34, в Белгородской области — 30, в Нижегородской области — 20, в Воронежской области — 17, в Краснодарском крае — 11. По восемь целей ликвидировали в Тульской и Брянской областях, четыре — в Рязанской области, по две — в Тамбовской, Калужской, Орловской, Ивановской и Владимирской областях, по одной — в Липецкой области и столичном регионе.

