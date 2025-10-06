На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники

Командир ВСУ Гуйт: российские военные начали чаще сбивать украинские дроны
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие начали чаще сбивать украинские дроны. Об этом заявил командир полка «Рагор» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Гуйт, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, это связано с тем, что что Израиль продал российской стороне свои радары RADA. Командир отметил, что сначала Израиль продавал радиолокационные системы Киеву, однако через полгода перешел на российские поставки.

До этого военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию, которая произошла в ночь на 6 октября, с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Он обратил внимание, что обычно российские регионы подвергаются подобным атакам в преддверии каких-то политических событий, в которых участвует глава Украины Владимир Зеленский.

Утром 6 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 251 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее Сырский сообщил о переводе учебных центров вглубь Украины.

