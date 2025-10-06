МО РФ: средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов от HIMARS и 356 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.

«Сбиты <...> 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что с начала боевых действий ВСУ лишились 88 529 дронов.

6 октября в Минобороны РФ рассказали, что дежурные системы ПВО в течение ночи ликвидировали 251 украинский беспилотник над территорией страны. Больше всего целей — 62 — перехватили над акваторией Черного моря, еще пять — над акваторией Азовского моря. В Республике Крым нейтрализовали 40 дронов, в Курской области — 34, в Белгородской области — 30, в Нижегородской области — 20, в Воронежской области — 17, в Краснодарском крае — 11. По восемь летательных аппаратов уничтожили в Тульской и Брянской областях, четыре — в Рязанской области, по два — в Орловской, Владимирской, Тамбовской, Ивановской и Калужской областях, по одному — в Липецкой области и столичном регионе.

Ранее сторонников украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки беспилотников ВСУ.