Украинский военный переоделся в бойца ВС РФ и попытался притвориться своим

Украинского бойца разоблачили в ДНР после попытки выдать себя за солдата ВС РФ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский боец попытался выдать себя за российского военного, переодевшись в форму ВС РФ, однако был разоблачен. Об этом сообщает RT.

Необычную историю из зоны СВО рассказал боец с позывным Алмаз. Все произошло во время зачистки лесополосы в ДНР.

«Пошли двойками, как не единожды отрабатывали на полигоне: один смотрит под ноги, другой следит за небом. У полузасыпанного землей блиндажа на краю лесополосы я спросил, есть ли кто живой?» — вспоминает он.

Алмаз сообщил, что к нему вышел мужчина в штанах комплекта формы страны НАТО, остальная одежда внешне принадлежала ВС РФ. Он пытался убедить российского бойца, что он свой. Военного увели и позже выяснили, что он оказался украинским военным.

До этого командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь» рассказал, что взвод украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области.

Ранее боец СВО рассказал о поведении польских наемников в плену.

