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ТАСС: взвод украинской армии сдался в плен войскам группировки «Восток»

ТАСС: взвод украинских солдат сдался в плен в Днепропетровской области
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взвод украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь».

Он отметил, что когда перед украинскими военными встает вопрос жизни, они, как правило, предпочитают сдаться. Поэтому российским бойцам сдались до взвода солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Лебедь» подчеркнул, что по сдавшимся пыталась бить украинская артиллерия и FPV-дроны.

Российский военный добавил, что сдавшиеся солдаты выдали позиции операторов беспилотных летательных аппаратов.

25 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам России у города Кременная в Луганской народной республике.

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.

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