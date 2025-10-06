На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский сообщил о переводе учебных центров вглубь Украины

Сырский: учебные центры ВСУ перемещаются вглубь страны из-за угроз БПЛА и ракет
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия продолжает работы по усилению безопасности учебных центров в связи с угрозами ракетных и беспилотных атак. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале по итогам ежемесячного совещания.

Он отметил, что учебные центры ВСУ все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил максимально перевести процесс обучения военных «под землю».

При этом он подчеркнул, что в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее сообщалось об ударе по ресторану, где проходило совещание ВСУ и инструкторов НАТО.

