В Бельгии заявили о неспособности страны противостоять беспилотникам

Глава МО Франкен: Бельгия пока не готова к противодействию беспилотникам

Бельгия пока не способна противодействовать угрозам, связанным с беспилотниками. Об этом заявил глава бельгийского министерства обороны Тео Франкен, передает газета Le Soir.

«Нам нужно существенно ускориться, поскольку мы еще не готовы бороться с этим явлением», — сказал министр.

Франкен добавил, что введение мер по борьбе с беспилотниками «не терпит отлагательств». По его словам, это связано с тем, что случаи проникновения дронов в воздушное пространство «повторяются по всей Европе».

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

