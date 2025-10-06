В российском регионе размер выплат контрактникам превысил 3 млн рублей

Власти Тюменской области до 3,4 млн рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале.

Размер региональной выплаты составил 3 млн рублей, а федеральной — 400 тыс. рублей.

«Соответствующее распоряжение приняло правительство Тюменской области сегодня (6 октября — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что такую выплату получат жители региона, которые заключат контракт на военную службу в период с 7 октября по 30 ноября текущего года. С этой целью можно обратиться в военные комиссариаты на территории Тюменской области или пункты отбора на военную службу.

«Место прописки и проживания значения не имеет», — подчеркнули в информационном центре.

В Тюменской области в третий раз повышают размер выплат контрактникам. Впервые его увеличили в августе прошлого года — с 600 тыс. рублей до 1,6 млн рублей. В апреле 2025 года размер выплат вновь повысили, уже до 1,9 млн рублей.

Ранее в РФ призвали ужесточить правила набора контрактников на специальную военную операцию.