В России призвали ужесточить правила набора контрактников на спецоперацию

Блогер Кашеварова: правила набора контрактников на СВО необходимо ужесточить
Евгений Биятов/РИА Новости

Правила отбора контрактников на спецоперацию нужно ужесточить. Об этом в Telegram-канале заявила блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Она указала на способы, которые недобросовестно используют некоторые граждане в целях личного обогащения. Один из них заключается в подписании контракта с министерством обороны человеком, страдающим серьезным заболеванием, которое не позволяет проходить службу. Блогер указала, что такие новобранцы начинают процесс увольнения сразу после получения государственных выплат.

Еще один метод состоит в заключении контракта с Минобороны многодетными отцами. По ее словам, потом такие мужчины сразу же пытаются уволиться.

«В советское время с такими людьми расправлялись бы самым жестоким образом», — заключила глава «Женского фронта».

В конце августа сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мужчине отказали в заключении контракта с Минобороны для отправки на СВО. Он подал жалобу. Известно, что мужчина уже ранее проходил военную службу в рядах ВС РФ. Причина, по которой ему отказали в заключении контракта, на данный момент неизвестна.

Ранее россиянин заключил контракт с Минобороны, чтобы выплатить более 400 тысяч рублей алиментов.

