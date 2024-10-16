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В Тюменской области почти в 3 раза увеличили выплату контрактникам

В Тюменской области увеличили до 1,6 миллиона рублей выплату контрактникам

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Тюменской области увеличили до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в СВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, передает РИА Новости.

До этого размер выплаты составлял 600 тысяч рублей.

Выплату получат те военные, кто заключил контракт с 1 августа 2024 г. по 16 октября 2024 г. включительно.

11 октября в Самарской области повысили единовременную выплату участникам СВО до 2 млн рублей.

В июле в Татарстане выплаты контрактникам повысили до 2 млн рублей. Отмечалось, что это одна из самых высоких единовременных выплат по стране.

Подробнее о том, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году — в материале Газеты.Ru.

Ранее в Белгородской области пообещали 3 миллиона за подписание контракта на участие в СВО.

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