Российский военкор сообщил о новой попытке атаки ВСУ по энергообъектам в Белгороде

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Белгород снова под ракетным обстрелом. Противник опять бьет по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Утром он уточнил, что отключения затронули Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. По его данным, частично отключенными от электроэнергии остаются 5400 жителей в 24 населенных пунктах. Гладков добавил, что вся информация о работе садов, школ будет передана через родительские чаты.

На данный момент работа энергетиков и аварийных служб продолжается.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.