Украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде

Гладков: в Белгороде в ходе атаки ВСУ пострадали два человека, включая ребенка
Shutterstock

В Белгороде в результате налета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в городе произошло возгорание камыша и сухой травы, однако пожарные быстро ликвидировали огонь.

Гладков добавил, что в районе поселка Октябрьский в результате атаки дрона на КамАЗ водитель получил баротравму. Медики оказали ему первую помощь, мужчина решил продолжить лечение амбулаторно. У машины в результате атаки выбило стекла.

В селе Красный Октябрь от ударов украинских беспилотников повреждены здания сельхозпредприятия и транспортное средство. Помимо этого, в поселке Майский от детонации БПЛА во дворе частного дома загорелась сухая трава.

Кроме этого, в селе Николаевка из-за взрыва дрона оказалась повреждена линия электропередачи. В селе Бессоновка в результате налета был поврежден социальный объект.

В Шебекино украинский снаряд взорвался у дороги, из-за чего был посечен забор частного дома. В селе Головчино и Зозули были повреждены автомобили.

Более подробная информация о последствиях уточняется. Губернатор региона подчеркнул, что восстановительные работы начнутся после согласования действий с Минобороны РФ.

Ранее глава Новороссийска рассказал, когда восстановят поврежденные атакой ВСУ дома.

