Власти Белгородской области рассказали о ходе восстановительных работ после атак ВСУ

Гладков: более 5 тыс. жителей остаются без электричества в Белгородской области

В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины частично отключенными от электроэнергии остаются 5400 жителей в 24 населенных пунктах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что отключения затронули Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Работа энергетиков и аварийных служб продолжается и в «самое ближайшее время будет завершена».

Гладков добавил, что вся информация о работе садов, школ будет передана через родительские чаты.

Кроме того, губернатор развеял слухи о якобы роспуске самообороны.

«По определению такого быть не может. Это как самому себе отрезать или руки, или ноги. Мы не справимся без вас, потому что вы те, кто первыми приходит на помощь, кто имеет самую большую мотивацию защиты родной земли», — добавил он.

В ночь на 6 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что атаки БПЛА ВСУ на регион продолжаются, почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.