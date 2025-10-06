Великобритания взбешена безрезультатностью многолетних усилий по достижению «стратегического поражения» России и превращения ее в страну-изгоя. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

»... в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», — говорится в публикации.

По данным СВР, на фоне успехов России в ходе специальной военной операции (СВО), Лондон задумал ответить посредством очередной провокации. Сообщается, что речь идет об атаке на гражданское судно другого государства в Европе, на выполнение которой будут направлены воюющие на стороне украинской армии россияне-предатели.

В пресс-релизе отмечается, что группа людей в настоящий момент уже проходит подготовку к операции в Британии. Планируется, что после атаки террористов «обнаружат», а в ходе якобы допросов объявят о том, что действовали по заданию Кремля. Кроме того, боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабдят подводным снаряжением, произведенным в Китае, чтобы таким образом подчеркнуть причастность Пекина к операции. В британской разведке рассчитывают, что после провокации Евросоюз милитаризуется и увеличит военную помощь Украине, заключили в СВР.

4 октября президент Республики Сербской Милорад Додик после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на заседании клуба «Валдай» заявил, что инциденты с БПЛА в Европе являются частью глобальной провокации против России, которую Запад готовил на протяжении десятилетий.

Додик подчеркнул, что самой серьезной провокацией было подписание Минских соглашений, которые, по признанию экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, были лишь способом дать время киевским властям для подготовки к конфликту с Россией.

Ранее в МИД заявили, что отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны.