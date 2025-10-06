Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State.

Отмечается, что российским подразделениям удалось продвинуться в районе населенных пунктов Новоивановка и Ольговское. Также они добились определенных успехов в ходе боевых действий у Вишневого и в Терновом.

4 октября в российских силовых структурах заявили, что несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку установить государственный флаг в населенном пункте Вербовое в Днепропетровской области и попали в плен. Речь идет о солдатах 110-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Один из них во время допроса рассказал, что командование поручило им выдвинуться в село, чтобы сделать фотографии и снять на видео установку украинского флага. При этом формирование ВСУ попало под обстрел и подверглось атакам беспилотных летательных аппаратов.

В результате неудачной попытки эвакуировать раненого сослуживца украинским военным пришлось укрыться в доме. Здесь их в полном составе взяли в плен военнослужащие группировки войск ВС РФ «Восток».

Ранее российские бойцы нанесли удар по колумбийским наемникам ВСУ в Днепропетровской области.