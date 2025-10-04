На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солдаты ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в селе Днепропетровской области

Бойцы ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в днепропетровском Вербовом
true
true
true
close
Zohra Bensemra/Reuters

Несколько украинских военнослужащих попали в российский плен в результате неудачной попытки установить флаг Украины в населенном пункте Вербовое Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о бойцах из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из пленных солдат рассказал, что им была поставлена задача двумя группами выдвинуться в село, чтобы сделать фотографии и заснять на видеокамеру установку украинского флага.

По его словам, подразделение ВСУ оказалось под обстрелом и ударами беспилотников. В результате неудачной попытки эвакуировать раненого бойца бригада ВСУ была вынуждена найти укрытие в доме, где была взята в плен в полном составе военнослужащими из группировки российских войск «Восток».

1 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Вербовое.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами