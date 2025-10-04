Солдаты ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в селе Днепропетровской области

Бойцы ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в днепропетровском Вербовом

Несколько украинских военнослужащих попали в российский плен в результате неудачной попытки установить флаг Украины в населенном пункте Вербовое Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о бойцах из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из пленных солдат рассказал, что им была поставлена задача двумя группами выдвинуться в село, чтобы сделать фотографии и заснять на видеокамеру установку украинского флага.

По его словам, подразделение ВСУ оказалось под обстрелом и ударами беспилотников. В результате неудачной попытки эвакуировать раненого бойца бригада ВСУ была вынуждена найти укрытие в доме, где была взята в плен в полном составе военнослужащими из группировки российских войск «Восток».

1 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Вербовое.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.