ВС России уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО

ВС России в Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Группа военнослужащих 19-го центра спецназначения, уцелевших после авиаударов РФ в Купянске, уничтожена при попытке покинуть город. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — говорится в сообщении.

Автомобиль заглох на выезде из города, в этот момент его атаковали российские беспилотники.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается вывезти из Купянска в Харьковской области уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Украинская сторона задействует в качестве прикрытия мобилизованных солдат, которых не осведомляют о реальных задачах, утверждают силовики.

В свою очередь глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. По его словам, на Купянском направлении кроме основных подразделений украинской армии присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в российский плен.

Ранее ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения.

