В Купянске целое подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен

Целое подразделение мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен в Купянске в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен», — сказал он.

По словам главы администрации, на Купянском направлении кроме основных подразделений ВСУ присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в российский плен. Ганчев рассказал, что войска армии РФ продвигаются со стороны северной части Харькова. Он отметил, что военные Вооруженных сил (ВС) России освобождают «улицу за улицей, дом за домом».

До этого сообщалось, что группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). В составе группы были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен после натиска российских войск. В настоящее время бойцам ВСУ оказывается необходимая помощь.

Также стало известно о сдаче в плен троих украинских бойцов из бригады «Кара-Даг». Это произошло вблизи одного из опорных пунктов в Купянске, по которому был нанесен авиаудар.

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.