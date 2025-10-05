На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роту ударных беспилотников госпогранслужбы Украины расформировали без объяснения причин

«Страна.ua»: украинскую роту БПЛА, критиковавшую власть, расформировали в пехоту
Reuters

Роту ударных беспилотников госпогранслужбы Украины расформировали после критики военно-политического руководства страны, специалистов перевели в пехоту. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на военных.

В публикации отмечается, что радиоинженер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов 3 октября объявил о роспуске беспилотной роты 10-го мобильного отряда госпогранслужбы. По его словам, это произошло по приказу офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Бойцы роты рассказали, что их расформировали без объяснений, они получили приказ сдать оборудование и подготовить людей к переводу в пехоту.

В июле сообщалось, что новые мотострелковые роты Вооруженных сил Украины, которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов.

По словам военнопленного украинца Альберта Григоровича, военнослужащие больше не хотят участвовать в боевых действиях. В 2022 году были люди, которые добровольно вступали в ряды ВСУ. Однако сейчас число солдат, самостоятельно вызвавшихся идти на фронт, значительно сократилось.

Ранее генерал ВСУ пожаловался на нехватку военнослужащих на поле боя.

Новости Украины
