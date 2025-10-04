В Германии создадут спецподразделение по борьбе с дронами

Глава МВД ФРГ объявил о создании спецподразделения по борьбе с БПЛА в полиции

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт объявил о формировании специализированного отдела в структуре федеральной полиции ФРГ, задачей которого станет противодействие БПЛА. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Мы сформируем в рамках федеральной полиции собственное подразделение, предназначенное для борьбы с беспилотниками», – заявил Добриндт на встрече с европейскими коллегами, проходившей в Мюнхене.

Министр подчеркнул намерение «расширить компетенции, предоставить необходимое вооружение и консолидировать» органы, ответственные за защиту от беспилотных аппаратов.

Как уточнил глава МВД Германии, для этого не потребуется внесения изменений в Конституцию страны. Полиция, чьей сферой ответственности является предотвращение внутренних угроз, должна быть оснащена средствами для борьбы с беспилотниками. Он также отметил необходимость объединения полномочий федеральных и земельных органов в этой области.

При этом Добриндт воздержался от комментариев касательно недавних случаев пролета дронов над территорией аэропорта Мюнхена.

