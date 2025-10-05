Вооруженные силы (ВС) России практически вытеснили группировку украинских войск из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы практически выбили вооруженные формирования Украины из Чунышина под Красноармейском. Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте», — сообщил он.

До этого военнопленный ВСУ Михаил Челенко заявил, что бойцы украинской армии готовят к сдаче Красноармейск. По его словам, в городе «уже некому воевать». Челенко рассказал, что остался один из своей группы, в которой было восемь человек.

Он сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

Ранее украинских военных обвинили в использовании инсектицида против мирных жителей.