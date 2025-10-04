Украинских военных обвинили в использовании инсектицида против мирных жителей

Украинские военные начали использовать отравляющие средства для борьбы с вредителями против мирных жителей Красноармейска. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ», — заявил он.

Военный эксперт рассказал, что против жителей использовали препарат «Токсифос», предназначенный для уничтожения вредителей. Однако этот инсектицид также опасен и для людей. Марочко отметил, что вещество содержит фосфид алюминия, который при взаимодействии с молекулами воды в воздухе выделяет ядовитый газ, не дающий кислороду поступать в организм человека.

Эксперт рассказал, что распространение вещества происходит с помощью детонации баллона посредством УЗРГМ (запал ручной гранаты – прим. ред.).

До этого военнопленный ВСУ Михаил Челенко рассказал, что бойцы украинской армии готовят к сдаче Красноармейск. Он объяснил, что в городе «уже некому воевать». По словам пленного, он остался один из своей группы, в которой было восемь человек.

Ранее бойцы элитного подразделения ВСУ сдались в плен в районе Красноармейска.