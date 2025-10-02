ВСУ готовятся оставить Красноармейск

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Челенко рассказал ТАСС, что украинские военные готовятся оставить Красноармейск (украинское название - Покровск).

«Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать», — поделился пленный.

По его словам, он остался один из своей группы в восемь человек.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

25 сентября ТАСС сообщал, что украинское командование пугало своих солдат рассказами «о пытках в российском плену».

По информации агентства, в плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун.

Они рассказали о насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Перед отправкой в бой командиры пугали их пытками в российском плену.

Ранее российский солдат вступил в рукопашную схватку с пятью бойцами ВСУ в Днепропетровской области.