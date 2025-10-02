На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ готовятся оставить Красноармейск

ТАСС: пленный рассказал, что ВСУ готовятся сдать Красноармейск
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Челенко рассказал ТАСС, что украинские военные готовятся оставить Красноармейск (украинское название - Покровск).

«Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать», — поделился пленный.

По его словам, он остался один из своей группы в восемь человек.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

25 сентября ТАСС сообщал, что украинское командование пугало своих солдат рассказами «о пытках в российском плену».

По информации агентства, в плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун.

Они рассказали о насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Перед отправкой в бой командиры пугали их пытками в российском плену.

Ранее российский солдат вступил в рукопашную схватку с пятью бойцами ВСУ в Днепропетровской области.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами