Стало известно, что ВСУ используют гражданское оружие из Чехии на Запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ применяют спортивное оружие из Чехии на Запорожском направлении
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/AP

Украинские военные используют спортивное оружие из Чехии на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России.

Собеседник агентства поделился, что российские военные в качестве трофея на Запорожском направлении взяли винтовку «CZ527» чешского производства. Это малокалиберная винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанная компанией «Чешская оружейная фабрика» в 1990 году. Модифицированные винтовки поставлялись также и на американский рынок.

«Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий», — отметил собеседник.

Он добавил, что, судя по всему, хозяин винтовки был сапером.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным заявил, что никакого «волшебного оружия» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), способного кардинально поменять ход событий на линии фронта, не существует.

Ранее Белый дом подтвердил намерение продавать оружие странам НАТО для поставок Украине.

