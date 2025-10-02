США продолжат продавать странам НАТО оружие для поставок на Украину

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что Вашингтон продолжит продавать вооружение странам — участницам Североатлантического Альянса (НАТО) для дальнейших поставок их на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Президент ясно дал понять, что мы будем продолжать продавать оружие НАТО, чтобы в НАТО могли поставлять это оружие Украине», – заявила она.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

По данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Источники газеты сообщили, что обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину.