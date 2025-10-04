Военный эксперт рассказал об успехах российских войск в поселке в ДНР

Марочко: российские войска выбили ВСУ из укрытий в домах на севере Дробышева

Российские войска выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрытий, расположенных в домах на севере поселка Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Окраины Дробышево под плотным огневым воздействием наших военнослужащих. По улице Слобожанской вооруженные формирования Украины выбиты из ряда домовладений, уничтожены пункты управления БПЛА», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время российские войска проводят в Дробышеве активную работу по уничтожению средств связи и наблюдения. По его словам, подобные боевые задачи являются частью подготовительных мероприятий для полномасштабного входа в населенный пункт.

2 октября Марочко сообщил, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в Новоселовке в ДНР до более чем 30%. Эксперт отметил, что сейчас идет активная фаза боевых действий в данном населенном пункте.

Ранее украинские войска попали в огневой мешок юго-восточнее Звановки в ДНР.