Российские войска расширили зону контроля в Новоселовке

Марочко: ВС РФ расширили зону контроля в Новоселовке ДНР до более чем 30%
Денис Григорюк/РИА Новости

Военный эксперт Андре Марочко сообщил ТАСС, что российские войска расширили зону контроля в Новоселовке Донецкой народной республики (ДНР) до более чем 30%.

«Наши ребята развивают здесь (в Новоселовке. — «Газета.Ru») успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается. Сейчас идет активная фаза боевых действий в данном населенном пункте, идет продвижение наших войск», — пояснил Марочко.

30 сентября Марочко сообщал, что ВС РФ взяли под контроль 25% Новоселовки.

29 сентября Минобороны РФ сообщило о переходе Шандриголово под контроль ВС России. Кроме того, российские силы нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.

