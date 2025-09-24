На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские войска попали в огневой мешок юго-восточнее Звановки в ДНР

Марочко: ВС России сформировали огневой мешок юго-восточнее Звановки в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сформировали огневой мешок для украинских солдат, находящихся юго-восточнее населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что огневой мешок образовался после занятия российскими бойцами населенного пункта Переездное. Если украинское командование в ближайшее время не выведет из этого района свои подразделения, то они окажутся в окружении.

По словам Марочко, российские войска сейчас оказывают серьезное давление на фланги противника у Звановки. Оперативно-тактическая обстановка в этом районе для Вооруженных сил Украины значительно ухудшилась.

23 сентября министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду со взятием под контроль села Переездного.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.

СВО: последние новости
