В Горловке поврежден многоквартирный дом из-за атаки ВСУ

Многоквартирный дом в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, военные ВСУ с 22:00 по 22:30 три раза атаковали Центрально-Городской район Горловки с помощью дронов-камикадзе.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поврежден многоквартирный дом», — написал Приходько.

Также он заявил, что в результате атаки в Центрально-Городском районе повреждения получили ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации.

Мэр добавил, что гражданский автомобиль был поврежден из-за удара украинского беспилотника в центре Горловки.

Информация о пострадавших из-за атак уточняется.

3 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ, среди них — двое детей. Он уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще одним пострадавшим, по словам главы республики, оказался мужчина 1960-го года рождения.

Он также отметил, что со стороны противника было совершено две атаки с применением ударных дронов.

Ранее три человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода.