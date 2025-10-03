На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Горловке поврежден многоквартирный дом из-за атаки ВСУ

В Горловке многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки ВСУ
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Многоквартирный дом в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, военные ВСУ с 22:00 по 22:30 три раза атаковали Центрально-Городской район Горловки с помощью дронов-камикадзе.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поврежден многоквартирный дом», — написал Приходько.

Также он заявил, что в результате атаки в Центрально-Городском районе повреждения получили ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации.

Мэр добавил, что гражданский автомобиль был поврежден из-за удара украинского беспилотника в центре Горловки.

Информация о пострадавших из-за атак уточняется.

3 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ, среди них — двое детей. Он уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще одним пострадавшим, по словам главы республики, оказался мужчина 1960-го года рождения.

Он также отметил, что со стороны противника было совершено две атаки с применением ударных дронов.

Ранее три человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами