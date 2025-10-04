На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров сообщил, что из Чечни в зону СВО направлены свыше 64 тысяч бойцов

Кадыров: из Чечни в зону СВО направлены 64 тысячи бойцов, включая добровольцев
Chingis Kondarov/Reuters

Из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) были направлены 64 137 бойцов, включая 22 986 добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, он провел расширенное совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни, в ходе которого данную информацию ему сообщил руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Наши воины задействованы на ключевых направлениях и с честью выполняют поставленные задачи», — отметил Кадыров.

Он добавил, что свыше 10 тысяч бойцов из Чечни удостоены высоких государственных наград.

10 сентября Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в зоне проведения СВО действует на 14 разных направлениях.

Также он рассказал, что если обстановка на фронте относительно стабильная, то ему докладывают дважды в день общей сводкой. В случае острого боестолкновения информацию передают сразу же, в любое время суток, уточнил лидер Чечни.

Ранее Кадыров признался, что стал меньше улыбаться из-за СВО.

СВО: последние новости
