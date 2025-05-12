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Кадыров рассказал, почему стал меньше улыбаться

Кадыров сообщил, что стал меньше улыбаться из-за СВО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что стал меньше улыбаться из-за специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — отметил глава Чечни.

7 мая Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не следует обращать внимания на слухи о возможной отставке Кадырова, поскольку подобная информация появлялась и раньше. По его словам, это «история довольно обычная». Силаев уточнил, что помнит как минимум один подобный случай.

Ранее Путин ответил на слухи об отставке Кадырова цитатой Твена.

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