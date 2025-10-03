Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, используя ударные беспилотники «Молния-2» и FPV-дроны, уничтожил украинский танк Т-64БМ «Булат» вместе с его экипажем. Об этом РИА Новости сообщил офицер Южного военного округа с позывным «Икс».

«Действуя в ДНР в районе поселка Новое Шахово, выследил и заманил в ловушку украинский танк Т-64БМ «Булат», имевший тяжелую антидроновую защиту», — рассказал собеседник агентства.

По начавшей терять скорость бронемашине противника последовательно отработали еще два ударных FPV-дрона с кумулятивными зарядами — в корму и в левый борт. Когда вражеская машина осталась без хода, ее добили ударами еще четыре FPV-дрона.

«Икс» пояснил, что такое число потраченных ударных БПЛА на уничтожение танка обусловлено необходимостью гарантировано ликвидировать цель и толстой защитой.

20 сентября операторы ударных беспилотных летательных аппаратов ликвидировали украинский танк Т-72 неподалеку от населенного пункта Марьино в Сумской области. В результате боевой работы операторов ударных БПЛА военная машина была уничтожена, что подтвердили кадры объективного контроля.

