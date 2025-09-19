Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах ВСУ за неделю

Российские войска нанесли четыре групповых удара по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшимся в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились в период с 13 по 19 сентября высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В числе прочего были поражены арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Утром 19 сентября военный эксперт\ Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы прорвали оборону, уничтожили фортификационные сооружения ВСУ и вошли в Ямполь Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, военные Вооруженных сил РФ начали закрепляться на территории населенного пункта на улицах Партизанская и Мичурина. Он отметил, что украинская сторона пытается замедлить российское продвижение.

Ранее ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ у Красноармейска.