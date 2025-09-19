На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах ВСУ за неделю

МО: ВС РФ за неделю поразили объекты инфраструктуры, которые использовались ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли четыре групповых удара по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшимся в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились в период с 13 по 19 сентября высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В числе прочего были поражены арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Утром 19 сентября военный эксперт\ Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы прорвали оборону, уничтожили фортификационные сооружения ВСУ и вошли в Ямполь Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, военные Вооруженных сил РФ начали закрепляться на территории населенного пункта на улицах Партизанская и Мичурина. Он отметил, что украинская сторона пытается замедлить российское продвижение.

Ранее ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ у Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами