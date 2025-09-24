В ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников

Еврокомиссар признал, что у ЕС недостаточно возможностей для обнаружения БПЛА

У Европейского союза недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

По словам парламентария, ЕС может намного улучшить свои возможности по выявлению дронов в течение года, но потребуется значительно больше времени, чтобы создать полноценную «стену от дронов» на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать вражеские БПЛА.

Еврокомиссар также заявил, что проект «Стена дронов» может быть реализован в течение года.

Идею разработки «стены дронов» на восточном фланге НАТО Кубилюс высказал после инцидента с беспилотниками в Польше в ночь на 10 сентября.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов» на границе.