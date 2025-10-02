Туск обвинил Россию в провокациях

Премьер Польши Туск: РФ совершает провокации на Балтике каждый день

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия совершает провокации в Балтийском море практически каждый день. Об этом сообщает Reuters.

«У нас в регионе, то есть в Балтийском море, происходят новые инциденты каждую неделю, почти каждый день», — отметил Туск.

По его словам, очередной инцидент произошел недалеко от порта Щецин.

Накануне на территории Польши обнаружили еще один упавший беспилотник.

Дрон нашли на кукурузном поле недалеко от города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны. Беспилотный летательный аппарат обнаружил участвовавший в полевых работах комбайнер. Предположительно, это одна из машин, которые в ночь на 10 сентября нарушили польское воздушное пространство.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Ранее в ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников.