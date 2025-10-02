На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Черным морем

Минобороны: силы ПВО сбили 11 украинских дронов над Черным морем
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что аппараты были ликвидированы в период с 18:00 до 20:00 мск.

В ночь на 2 октября силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 дронов. По информации Минобороны, наибольшее количество беспилотников — 38 — было сбито над Воронежской областью. Еще 13 перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два человека пострадали во время атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Козинка, расположенном в Грайворонском округе. По его словам, женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки.

Ранее в Минобороны раскрыли пораженные ударами ВС России объекты Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами