Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что аппараты были ликвидированы в период с 18:00 до 20:00 мск.

В ночь на 2 октября силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 дронов. По информации Минобороны, наибольшее количество беспилотников — 38 — было сбито над Воронежской областью. Еще 13 перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два человека пострадали во время атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Козинка, расположенном в Грайворонском округе. По его словам, женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки.

Ранее в Минобороны раскрыли пораженные ударами ВС России объекты Украины.