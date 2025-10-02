За ночь над Россией уничтожили более 80 украинских дронов

В ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, наибольшее количество дронов — 38 — было сбито над Воронежской областью. Еще 13 перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев до этого написал в Telegram-канале об уничтожении в двух районах более 10 БПЛА. Он добавил, что в нескольких районах уже отменили непосредственную угрозу удара БПЛА, но режим опасности атаки дронов в области все еще действует.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее стала известна цель ночного налета дронов ВСУ.