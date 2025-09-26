Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что за оперативное взятие территории отвечала российская группировка войск «Север». Помимо этого, военнослужащие продвинулись в глубину обороны украинской стороны на Сумском направлении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военные Вооруженных сил Украины «вяло атаковали» в Сумской области на этой неделе. По его словам, украинские военные пытаются занять «мнимые рубежи» в информационных целях. Он добавил, что в последнее время власти Украины активизировали работу по подготовке дискредитирующих российские войска материалов из Сумской области.

12 сентября в силовых структурах заявили, что группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение на юге Юнаковки в Сумской области. По их данным, командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.

Ранее российские войска ночью поразили железнодорожную инфраструктуру на Украине.