Марочко сообщил о взятии под контроль ВС России села в Харьковской области

Марочко: российские военные взяли под контроль харьковское село Отрадное
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные Вооруженных сил России полностью выбили подразделения ВСУ из села Отрадное Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российских войск. В настоящее время там идет зачистка местности, заявил эксперт.

1 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС России продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

26 сентября Марочко заявил, что российские войска продвинулись на 3 км вглубь обороны украинской армии на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в Отрадное. Он отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.

