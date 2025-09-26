Марочко: ВС РФ на 3 км вклинились в оборону ВСУ и вошли в харьковское Отрадное

Вооруженные силы России продвинулись на 3 км вглубь обороны ВСУ на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас российские войска закрепляются на северных окраинах Отрадного. Марочко отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль ВС России с начала года перешло 205 населенных пунктов.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.