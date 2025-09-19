На Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом

У России есть возможность повторно освободить утраченные в 2022 году земли в Харьковской области. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, передает украинское издание «Страна».

«Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины», — подчеркнула она.

17 сентября Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что город Купянск в Харьковской области частично перешел под контроль российских войск.

По данным SHOT, подразделения Вооруженных сил Украины покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии. Утверждается, что за последние две недели Киев потерял до 1000 военных, которых направили «спасать положение в городе». При этом малые группы украинских бойцов остаются в подвалах многоэтажных зданий, так как их не успели предупредить об отступлении из-за проблем со связью.

