Белый дом отказался комментировать статью WSJ о разведданных для Киева

В Белом доме отказались комментировать статью WSJ о разведданных для Киева
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтвердить достоверность публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы «готовности» США предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории России. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — заявила Левитт.

Незадолго до этого WSJ писала, что администрация американского лидера Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России.

По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который в прошлом ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты.

Ранее Песков заявил, что Москва не рекомендует бить по Кремлю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
