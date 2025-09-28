«Об этом лучше не говорить, все понимают». Москва не рекомендует бить по Кремлю

Песков: все понимают, что лучше не говорить о попытке Киева атаковать Кремль

Все понимают, каким будет ответ России на попытку Украины атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Владимир Зеленский своими угрозами пытается показать западным кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронте «свидетельствует об обратном». Кроме того, со стороны Москвы и Минска последует мгновенная реакция, если страны НАТО собьют самолет России или Белоруссии, предупредил Александр Лукашенко.

Ответ России на попытки Украины атаковать Кремль будет жестким, лучше даже не рассуждать о таком развитии событий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему.

Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают»,

— сказал он, отвечая на вопрос, как Москва будет воспринимать подобные атаки, если они будут предприняты.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать западным кураторам, которые теперь будут выступать в роли кормильцев Киева, что он «такой бравый вояка» . Однако положение дел на фронте «свидетельствует об обратном».

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет», — отметил Песков.

Он предположил, что власти Украины это понимают, но «блефуют, к сожалению, не идут по пути поиска мирных путей урегулирования».

Накануне Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в случае, если удары ВС России приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Кроме того, в интервью Axios украинский лидер подчеркнул: если Россия «не прекратит конфликт, то чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

«Покушение на президента»

Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку атаковать кремлевскую резиденцию российского лидера. В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — подчеркивали в пресс-службе президента.

Дроны были выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал. Владимир Путин в это время находился в Ново-Огарево.

В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. Москва обвинила в этом «киевский режим». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после атаки на Кремль заявил о необходимости «физического устранения» Зеленского. Однако власти Украины отвергли свою причастность к этому инциденту.

«Ответ прилетит мгновенно»

Не останутся без ответа и другие попытки совершения терактов со стороны Киева или западных стран. В случае, если собьют самолет России или Белоруссии, то реакция со стороны Москвы и Минска последует мгновенно, предупредил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как. Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей.

Они что, вертолет президента собьют? Или какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же прилетит мгновенно»,

— сказал он в беседе с Зарубиным.

Россия и Белоруссия в таком случае будут «воевать на все деньги» , подчеркнул Лукашенко.

«Мы что, будем, извините меня, сопли жевать? <…> Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят: «На все деньги». Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся», — добавил белорусский лидер.

По информации Bloomberg, послы Великобритании, Франции и Германии на «напряженной» встрече в Москве заявили о готовности НАТО сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран — членов альянса. Аналогичное заявление в эфире Fox News сделал и сам генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, но с оговоркой: «Если это будет необходимо» .

Эти заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу.