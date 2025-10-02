ВСУ выводят командные пункты из Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, в Дружковку. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Южная».

«Разведкой 77-го отдельного мотострелкового полка были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки», — уточнил источник.

По его словам, такие действия украинских войск не единичны и связаны с продвижением Вооруженных сил (ВС) РФ и активностью российских беспилотников на данном участке.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что войска России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. Как отметил журналист, в тот момент в учреждении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов подчеркнул, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

Ранее ВС РФ ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.